الشورى والديمقراطية من الدولة الدينية إلى الدولة الإسلامية - سيد القمني

2022/04/25 | 18:30 - المصدر: الحوار المتمدن

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#سيد_القمني الدولة المسلمة للخلف دُرالشورى والديمقراطية من الدولة الدينية إلى الدولة الإسلاميةسبق لنا أن ناقشنا مفهوم الشورى في الإسلام في كتابنا «شكرًا بن لادن»، ومجددًا، وفي صحيفة الحياة بدءًا من تاريخ ٢-;-٨-;- -;-/ -;-٨-;- -;-/ -;-٢-;-٠-;-٠-;-٤-;-م كتب الدكتور بشار عواد معروف دراسة مطولة وهامة حول الشورى يمكن أن نستخدمها هنا كأساس لإعادة المناقشة والتحليل والدرس ......





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