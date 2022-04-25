اجتماع يناقش أزمة المياه في ديالى ويخرج باتفاق

2022/04/25 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

أعلن محافظ ديالى مثنى التميمي، الاثنين، الاتفاق على تشكيل لجنة تنسيقية مشتركة للتعاون على إطلاق الحصص المائية من سد دربنديخان باتجاه أنهر المحافظة.

وذكر المكتب الإعلامي للتميمي في بيان، أن "التميمي ترأس اجتماعا ضم النائب الأول للمحافظ وقائم مقام قضاء خانقين ومدير الموارد المائية في المحافظة، إضافة إلى مشرف إدارة گرميان ومدير سد دربنديخان ومدير الموارد المائية في گرميان".

وأضاف، أن "الاجتماع ناقش مجمل تفاصيل ازمة المياه التي تمر بها محافظة ديالى، والتنسيق المشترك لإطلاق المياه باتجاه انهر المحافظة".

وأشار البيان، إلى أنه "تم الاتفاق خلال الاجتماع على تشكيل لجنة تنسيقية من الجانبين من اجل التعاون على اطلاق الحصص المائية من دربنديخان باتجاه انهر المحافظة".

وأشار التميمي إلى أن "اللجنة ستباشر عملها قريبا من اجل حل جميع الإشكالات، والتعاون على رفع التجاوزات عن الأنهر".

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