بورصة بغداد تغلق على انخفاض طفيف في أسعار الدولار

2022/04/25 | 18:30 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز - بغداد

انخفضت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، الاثنين، مع إقفال البورصة الرئيسية في بغداد.

وأقفلت بورصتا الكفاح والحارثية المركزيتان في بغداد، على 147350 ديناراً لكل 100 دولار.

وبلغ سعر بيع الدولار في الأسواق المحلية 147750 ديناراً، بينما سجل سعر الشراء 146750 ديناراً لكل 100 دولار.

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