محافظ ديالى يعلن تشكيل لجنة لاطلاق الحصص المائية من دربنديخان لانهر المحافظة

2022/04/25 | 18:31 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلن محافظ ديالى، مثنى التميمي، اليوم الاثنين، الاتفاق لتشكيل لجنة تنسيقية من اجل التعاون لاطلاق الحصص المائية من دربنديخان باتجاه انهر محافظة ديالى.وذكر بيان لمكتبه الاعلامي، وتلقته وكالة ايرث نيوز، انه “جاء ذلك خلال ترأس محافظ ديالى لوفد يضم نائب المحافظ الاول و قائم مقام خانقين ومدير الموارد المائية بالمحافظة ولقاء جلال […]

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