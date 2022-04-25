مكتب السيد السيستاني يحدد زكاة الفطر للفرد الواحد

2022/04/25 | 18:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعحدد مكتب المرجع الديني الأعلى السيد علي السيستاني في النجف الأشرف، اليوم الاثنين، زكاة الفطر للفرد الواحد.وقال المكتب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "زكاة الفطرة للفرد الواحد هو 2250 دينارا عن الطحين".

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