آلهة الحب.. اكتشاف تمثال

2022/04/25 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعةأعلنت وزارة السياحة والآثار الفلسطينية، الاثنين، اكتشاف تمثال حجري، يعود تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد في خان يونس، جنوب قطاع غزة.وقالت الوزارة في بيان، إنه تم "اكتشاف تمثال حجري يرجع تاريخه إلى 2500 عام قبل الميلاد، في منطقة تلة الشيخ حمودة الأثرية بخان يونس"، مشيرة إلى أن مواطنا عثر على التمثال أثناء عمله في أرضه الزراعية.وأوضح المدير العام للآثار في الوزارة، جمال أبو ريدة، في تصريح صحفي أن "التمثال كنعاني، ويعود للمعبودة الكنعانية "عناة" وهي إلهة الحب والجمال، حسب الميثولوجيا والعقيدة الكنعانيتين".ويبلغ طول التمثال 22 سنتيمترا، وهو مصنوع من الحجر الجيري، برأس متكامل من دون جسم، ويلتصق بالرأس تاج الأفعى التي كانت وفق أبو ريدة "تستخدم عند الآلهة كرمز للقوة والمنعة".وأشار أبو ريدة إلى أن التلة التي اكتشف فيها التمثال هي أحد المواقع الأثرية المعروفة في جنوب قطاع غزة، و"كانت عبارة عن الطريق البري التجاري القديم للحضارات المتعاقبة على فلسطين".وفي فبراير الماضي، عثر عمال فلسطينيون خلال أعمال حفريات في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة على عشرات القبور التي تعود إلى القرن الأول الميلادي وقد تناثرت وانطمرت تحت الرمال.وفي الشهر نفسه، افتتحت وزارة الآثار، موقع كنيسة بيزنطية في جباليا شمال القطاع، تعود إلى القرن الخامس الميلادي تبلغ مساحته 800 متر مربع.ويضم القطاع مواقع أثرية عدة بيزنطية ورومانية ومملوكية وإسلامية.

ومنذ حوالى 15 عاما، تفرض إسرائيل حصارها البري والبحري والجوي المشدد على القطاع، وهو شريط ساحلي ضيق مكتظ بالسكان يقطنه حوالى 2,3 مليون نسمة، ثلثاهم تقريبا من اللاجئين الفقراء.

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