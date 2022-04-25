الاسواق العالمية … تراجع أسعار النفط بأكثر من 5%

2022/04/25 | 18:41 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

تراجعت أسعار النفط العالمية بأكثر من خمسة بالمئة، الاثنين، على وقع المخاوف من إمكانية تسبب تفشي كوفيد في الصين بانخفاض كبير في الطلب من أحد أكبر مستهلكي الطاقة.

وتراجع سعر عقود خام "برنت بحر الشمال" المرجعي أوروبيًا إلى 101,20 دولارا للبرميل فيما تراجع "غرب تكساس الوسيط" الأميركي إلى 96,85 دولارا.

وأفاد التلفزيون الحكومي في الصين أن السكان تلقوا أوامر بعدم مغادرة منطقة تشاويانغ في بكين، الاثنين، بعد اكتشاف عشرات الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

يأتي ذلك بعد استمرار إغلاق مدينة شنغهاي العاصمة التجارية للبلاد، للأسبوع الرابع على التوالي، مما جعل من 25 مليون نسمة عدد سكان المدينة محجورين في منازلهم.

وشيدت السلطات الأسوار خارج المباني السكنية في شنغهاي، مما أثار احتجاجات شعبية جديدة.



وفي بكين، بدأ الكثيرون في تخزين المواد الغذائية، خوفا من إغلاق مماثل بعد ظهور حالات قليلة.

وكانت أسعار النفط خسرت ما يقرب من 5 بالمئة الأسبوع الماضي بسبب مخاوف بشأن الطلب، وتراجع خام برنت بحدة بعد أن بلغ 139 دولارا خلال الشهر الماضي، وهو أعلى مستوى منذ 2008.

كما تأثّرت الأسواق العالمية باحتمال رفع معدلات الفائدة في الولايات المتحدة بشكل كبير.

وقال المحلل لدى "إكس تي بي" (XTB)، وليد قضماني، لوكالة فرانس برس إن "مزاج الأسواق تدهور في وقت لا يتحسن وضع كوفيد في الصين بينما تلمح وسائل الإعلام إلى إمكانية فرض إغلاق في بكين وعدد من المدن الرئيسية الأخرى بعد شنغهاي".

وتابع: "نظرا إلى أن الصين ثاني أكبر قوة اقتصادية في العالم، فإن الوضع..



يؤثر بشكل كبير على أسواق المواد الأساسية فيما يتراجع النفط والمعادن الصناعية بشكل كبير".

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