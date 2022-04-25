2022/04/25 | 18:43 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / في استمرار للحرب السيبرانية والهجمات التي طالت عدة مرات سابقة البنى التحتية بين إيران، تعرض حوالي 100 موقع إلكتروني تابعة للقطاعين الحكومي والخاص لقرصنة غير مسبوقة.فقد كشف مساعد مدير مركز الإدارة الاستراتيجية لإنتاج وتبادل المعلومات الإيراني، ميثم مقصودي جودرزي، في مقابلة مع شبكة الخبر الإيرانية، تعرض البنى التحتية في البلاد إلى هجوم سيبراني […]

ظهرت المقالة من بينها الحكومية..



هجمات سيبرانية تطال 100 موقع في إيران أولاً على ايرث نيوز.

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