غوغل تنافس آبل وسامسونغ بساعة ذكية مميزة

2022/04/25 | 18:43 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… سرّبت بعض مواقع الإنترنت صورا ومعلومات تتعلق بالساعة الذكية الجديدة التي تتحضر غوغل لإطلاقها لمنافسة ساعات آبل وسامسونغ.وبالنظر للصور المسربة لهذه الساعة نلاحظ أنها جسم هيكلها الأساسي حصل إطار معدني مثبت عليه زر بيضوي الشكل وزر تحكم دوار وفتحة صغيرة هي فتحة للمايكروفون على الأغلب ما يدل على أن الساعة ستكون قادرة […]

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