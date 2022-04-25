المرجع السيستاني يحدد قيمة زكاة الفطرة

2022/04/25 | 18:45 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المرجع السيستاني يحدد مبلغ زكاة الفطرة.

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