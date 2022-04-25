2022/04/25 | 18:58 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / تمكنت قيادة عمليات بغداد، اليوم الاثنين، من إلقاء القبض على عدد من المطلوبين قضائياً، بينهم ثلاث متهمين بالإرهاب، فيما ضبطت عدد من الأسلحة والاعتدة غير مرخصة مع كمية من المواد المخدرة.وذكرت القيادة في بيان تلقته إيرث نيوز، أن “قطعات فرقة المشاة الحادية عشرة من القاء القبض على (٧) مطلوبين قضائياً بينهم […]

ظهرت المقالة بينهم ثلاث متهمين بالإرهاب..



12 مطلوبا في قبضة عمليات بغداد (صور) أولاً على ايرث نيوز.

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