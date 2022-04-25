وزيرة الطاقة الأمريكية: إنتاج النفط والغاز الأمريكي سيواصل الارتفاع

2022/04/25 | 18:58 - المصدر: قناة التغيير

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قالت وزيرة الطاقة الأمريكية جنيفر جرانهولم ،اليوم الاثنين، إن إنتاج الولايات المتحدة من النفط والغاز يرتفع وسيواصل الارتفاع للتعويض عن كميات من الخام تتراوح بين مليون إلى 1.5 مليون برميل يوميا لم تعد تصل إلى السوق في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا.

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