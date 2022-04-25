في العراق.. اجتماع مهم لقادة الاطار التنسيقي هذه ما سيبحثه - عاجل

2022/04/25 | 19:12 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

كشف القيادي في الاطار التنسيقي، علي الفتلاوي، اليوم الاثنين، عن اجتماع مهم سيعقده قادة الاطار مساء اليوم.

وقال الفتلاوي في تصريح لـ (بغداد اليوم)، إن "مساء اليوم سيكون هناك اجتماع لقادة الاطار التنسيقي، لمناقشة مواقف الكتل والأحزاب من مبادرة الاطار لحل الانسداد السياسي ونتائج الحوارات التي جريت مع الكتل خلال الفترة الماضية".

وبين أن "هناك قوى عديدة ونواب مستقلين كثر كانوا داعمين لمبادرة الاطار التنسيقي لحل الانسداد السياسي، ولهذا اجتماع اليوم، سيكون لمناقشة مواقف الكتل والنواب من المبادرة".

وأكد أن "هناك نواب كثر التقوا مع الاطار بعد انطلاق هذه المبادرة".

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