صحة البصرة تؤكد عدم تسجيل اية اصابة بالحمى النزفية في المحافظة

2022/04/25 | 19:16 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت دائرة صحة البصرة، اليوم الاثنين، عدم تسجيل اية اصابة بالحمى النزفية بالمحافظة.وقال مدير قسم الصحة العامة في الدائرة الدكتور تحسين صادق النزال، في بيان تلقته وكالة ايرث نيوز: ان “اجتماعا عقد اليوم مع مدراء القطاعات واقسام الصحة بحضور مدير عام صحة المحافظة الدكتور عباس التميمي لمناقشة خطة السيطرة على مرض الحمى […]

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