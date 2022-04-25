نيسان تعلن عزمها ايقاف انتاج داتسون

2022/04/25 | 19:16 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خبا نجم داتسون في حقبة الثمانينيات، لكن بعد ثلاثة عقود من ذلك، أعادت نيسان طرح طراز داتسون في ثوب جديد.

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