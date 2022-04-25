2022/04/25 | 19:19 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدرت محكمة تركية حكما بالسجن المؤبد على الناشط والمعارض، عثمان كافالا، بتهمة محاولة قلب نظام الحكم في إسطنبول، بحسب ما أفادت مراسلة "الحرة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تركيا.. السجن مدى الحياة لعثمان كافالا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تركيا.. السجن مدى الحياة لعثمان كافالا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).