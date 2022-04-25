عاهل الأردن وبايدن يؤكدان التزام بلديهما بمواصلة العمل لتحقيق السلام

2022/04/25 | 19:27 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن التزام الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بـ"مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم".

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