خبير يوضح القوانين والعقوبات العراقية بحق الشخصيات المطبعة مع إسرائيل

2022/04/25 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..أوضح الخبير القانوني علي التميمي، اليوم الاثنين، القوانين والعقوبات العراقية التي تطال الشخصيات والجهات التي تربطها علاقات وتعامل مع الكيان الصهيوني.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال التميمي لـ/المعلومة/، إن “قانون العقوبات العراقي عاقب في المادة ٢٠١ منه على الترويج لمبادئ الصهيونية بالإعدام أو التعامل مع مؤسساتها المختلفة […]

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