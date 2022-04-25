وفاة طفلة بحادث مروع على طريق نجف كربلاء

2022/04/25 | 19:41 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفاد مصدر امني اليوم الاثنين، بوفاة طفلة اثر حادث مروع على طريق نجف كربلاء.وذكر المصدر لوكالة “ايرث نيوز” ان “حادث سير مروع وقع على طريق النجف كربلاء ما ادى الى وفاة طفلة واصابة ثلاثة اخرين.واضاف المصدر ان “القوات الامنية تدخلت ونقلت المصابين الى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

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