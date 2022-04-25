2022/04/25 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزغبي تتحدّث عن حب الشخص الخطأ بيروت – الزمان شاركت الفنانة اللبنانية نوال الزغبي مع متابعيها رأيها في الوقوع في الحب بسرعة وما هو الخطً الذي يمكن أن نرتكبه.وكتبت الزغبي في منشور لها بصفحتها الرسمية بموقع للتواصل الاجتماعي (ما من مشكلة في محبة الشخص المناسب بسرعة كبيرة !المشكلة عندما تحب الشخص الخطأ لفترة طويلة).وتفاعل […]

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