2022/04/25 | 20:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بيضون يحلم بمتحف للأعمال الحجرية في كل مدينة: التعبير عن الأفكار والهواجس والإنفعالات بالرسم أسهل منها بالنحت بابل – كاظـم بهيـّــة بسام موسى بيضون .من مواليد اليعقوبية في سوريا .جاء انتمائه للفن التشكيلي عن وعي ودراسة وعمل متفاني بين الرسم تارة والنحت تارة اخرى .فهو عضو اتحاد الفنانين التشكيلين .له اعمال مقتناة […]

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