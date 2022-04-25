2022/04/25 | 20:24 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بيضون يحلم بمتحف للأعمال الحجرية في كل مدينة: التعبير عن الأفكار والهواجس والإنفعالات بالرسم أسهل منها بالنحت بابل – كاظـم بهيـّــة بسام موسى بيضون .
من مواليد اليعقوبية في سوريا .
جاء انتمائه للفن التشكيلي عن وعي ودراسة وعمل متفاني بين الرسم تارة والنحت تارة اخرى .
فهو عضو اتحاد الفنانين التشكيلين .له اعمال مقتناة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيضون يحلم بمتحف للأعمال الحجرية في كل مدينة:) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
من مواليد اليعقوبية في سوريا .
جاء انتمائه للفن التشكيلي عن وعي ودراسة وعمل متفاني بين الرسم تارة والنحت تارة اخرى .
فهو عضو اتحاد الفنانين التشكيلين .له اعمال مقتناة […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيضون يحلم بمتحف للأعمال الحجرية في كل مدينة:) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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