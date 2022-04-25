ما هو الجسر البري الذي يحاول بوتين إقامته في أوكرانيا؟

2022/04/25 | 20:29 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت روسيا، الأسبوع الماضي، أن الهدف من غزوها لأوكرانيا هو السيطرة الكاملة على الجزء الجنوبي من البلاد بالإضافة إلى منطقة دونباس الشرقية، وهو الهدف الذي إذا تحقق، سيمكنها من إنشاء جسر بري عبر أوكرانيا

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