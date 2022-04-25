2022/04/25 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السليمانية تحتضن الشهر المقبل المرحلة الثانية لدوري الدراجات بغداد – ساجد سليم تحتضن محافظة السليمانية منافسات المرحلة الثانية من الدوري العراقي بالدراجات للمدة من الخامس ولغاية التاسع من شهر ايار المقبل بمشاركة واسعة للفئات الاربعة وهي المتقدمين والشباب والناشئين والنساء، فيما سيعقد المؤتمر الفني للبطولة في ممثلية اللجنة الأولمبية في المحافظة بحضور رئيس وأعضاء الاتحاد […]

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