2022/04/25 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رياضة الفروسية تحظى بإقبال واسع من نساء البصرة بغداد- الزمان تُعَدُّ رياضةُ الفروسية من الرياضات النادرة في العراق وذلك لقلَّة الإقبال عليها ، إلا أن التطوُّر والانفتاح ساعدا في انتشار هذه الرياضة لتكون المرأة البصرية منافسة للرجل حيث سجلت حضوراً واسعاً لها في نادي الفروسية في منطقة الصالحية والقريبة من قضاء شط العرب في البصرة […]

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