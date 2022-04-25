2022/04/25 | 20:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الجوية تبحث عن بطاقة التأهل في الدوري الآسيوي وجولة الممتاز تنطلق اليوم الناصرية- باسم الركابي يحاول القاسم وضع حد للفشل والتراجع في الفترة الاخيرة والابتعاد عن الموقع الحالي رغم الاختبار الصعب لكنه يعول على ملعبه جمهوره الذي يشعر بصعوبة المهمة كثيرا عندما يضيف المتصدر الشرطة الذي سيأتي لخطف النقاط الثلاث وتخطي ظروف اللعب وتأثيرات ملاعب […]

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