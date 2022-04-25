وزير الدفاع البريطاني يلوّح باستخدام الأسلحة النووية لحماية الناتو

2022/04/25 | 20:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ذكّر وزير الدفاع البريطاني، بن والاس، بأن الناتو يمتلك أسلحة نووية، وأن بريطانيا قادرة على استخدامها لحماية نفسها وحلف الناتو إذا لزم الأمر، مشيرا إلى أن روسيا “يجب ألا تنسى” ذلك.وقال والاس مجيبا على أسئلة في البرلمان: “بعض صواريخنا تحت الماء الآن، وأفراد البحرية الملكية الشجعان لدينا مستعدون لإطلاق أسلحة نووية إذا كان […]

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