حكيم شاكر: اللعب كل ثلاثة أيام أربك حسابات الصقور

2022/04/25 | 20:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… أكد مدرب فريق القوة الجوية بكرة القدم حكيم شاكر، أن اللعب كل ثلاثة أيام أربك حسابات الصقور في دوري أبطال آسيا.تابع قناة “المعلومة ” على تلكرام..خبر لا يحتاج توثيقاً وقال شاكر في المؤتمر الصحفي الخاص بمواجهة مومباي وتابعته وكالة/ المعلومة/ إن “هدفنا التاهل للدور المقبل والفريق المنافس معرف لنا، لدينا اسلوب […]

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