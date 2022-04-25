البيت الأبيض يسعى لتوسيع صلاحية مواجهة الطائرات المسيرة

2022/04/25 | 20:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ تسعى الإدارة الأمريكية إلى توسيع صلاحيات رصد تهديد الطائرات المسيرة والتصدي له، بما في ذلك الحصول على سلطة واضحة لحماية المطارات وقال البيت الأبيض اليوم الإثنين، إنه يسعى للحصول على صلاحيات موسعة من الكونجرس لرصد تهديد الطائرات المسيرة والتصدي له، بما في ذلك الحصول على سلطة واضحة لحماية المطارات.ووسع الكونجرس في 2018 […]

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