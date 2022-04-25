التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم بنسبة 0.8% مقارنة بشباط الماضي

2022/04/25 | 20:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت وزارة التخطيط، اليوم الإثنين، ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال شهر آذار الماضي بنسبة 0.8% مقارنة مع شهر شباط الذي سبقه.وذكر المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبدالزهرة الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "معدل التضخم السنوي خلال شهر اذار الماضي، بالمقارنة مع نفس الشهر من عام 2021، ارتفع بنسبة (5.2%)". وأضاف الهنداوي، أن "ارتفاع معدل التضخم خلال شهر اذار المنصرم جاء متأثرا بارتفاع اسعار عدد من الاقسام، من بينها قسم الاغذية والمشروبات غير الكحولية الذي ارتفعت اسعاره بنسبة (1.6%)، نتيجة ارتفاع اسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (5.7%)، والخضروات بنسبة (3.7%), والاسماك بنسبة (5%)، والفواكه بنسبة (3.7%)، واللحوم بنسبة (1.9%)، والخبز والحبوب ارتفعت اسعارها بنسبة (1.5%)". وتابع أن "اسعار قسم الملابس والاحذية ارتفعت بنسبة (1.9%)، فيما كانت نسبة ارتفاع قسم المطاعم والفنادق والسلع والخدمات (1.5%)".

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