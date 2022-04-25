مركز الإعلام الرقمي يكشف سبب حشر إسم القضاء في المناكفات السياسية

2022/04/25 | 20:45 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ كشف مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم الاثنين، سبب حشر إسم القضاء في المناكفات السياسية، مؤكدا على ضرورة تنظيم الفضاء الرقمي في العراق من خلال قانون مُحكم يُنظم المحتوى الرقمي ويعالج الفوضى التي تسيطر على منصاته.وأضاف المركز في بيانٍ، تلقته وكالة ايرث نيوز ان “وجود قانون رادع سيمنع -بلا شك- الجهات والشخصيات السياسية من […]

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