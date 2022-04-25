تركيا تعلن انتهاء المرحلة الأولى لعملية قفل المخلب شمالي العراق وتكشف حصيلة بقتلى PKK

2022/04/25 | 20:45 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت وزارة الدفاع التركية، اليوم الاثنين، أن قوات الأمن التركية قتلت 56 عنصرا من حزب العمال الكردستاني، في عملية "قفل المخلب" التي شنتها مؤخرا في شمال العراق.

وبحسب تقرير وكالة الاناضول التركية الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قال وزير الدفاع الوطني ،خلوصي أكار، إن "عمليتنا مستمرة كما هو مخطط لها بنجاح كبير".

وبين أكار أن "المرحلة الأولى من العملية قد اكتملت بنجاح".

وأشار أكار إلى أنه "منذ بدء عملية قفل المخلب ، تم قتل 56 عنصرا من حزب العمال الكردستاني".

وقال إنه "تم قتل ما مجموعه 34259 عنصرا في تركيا وشمال العراق وسوريا منذ 2015 حتى الآن".

ولفت إلى أنه "منذ بداية العام الحالي بلغ عدد عناصر حزب العمال الذين تم قتلهم 991 عنصرًا".

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