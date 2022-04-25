2022/04/25 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فاروق هلال يكشف قريباً عن إبتكار موسيقي بغداد – محمد العمشان يلقي الموسيقار العراقي المقيم في مصر الحائز على قلادة الابداع الذهبية فاروق هلال، في محاضرة عن إبتكار موسيقي إستحدثه، وذلك حلال ندوة تقام في قاعة الرباط ببغداد، بعد عيد الفطر المبارك..وقال هلال في تصريح أمس أن (الإبتكار الذي سأعلن عنه، يجمع العود بالجلو […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (فاروق هلال يكشف قريباً عن إبتكار موسيقي) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (فاروق هلال يكشف قريباً عن إبتكار موسيقي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).