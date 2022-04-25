2022/04/25 | 20:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان: نشر كاميرات مراقبة لملاحقة المهربين عبر الشريط مع إيرانالعمارة – علي قاسم الكعبي كشفت قيادة عمليات ميسان عن خطة تتضمن نشر كمائن وكاميرات مراقبة لملاحقة المهربين عبر الشريط الحدودي مع إيران.وقال اللواء محمد الزبيدي إن قواته بالتنسيق مع قيادة حرس الحدود وضعت خطة محكمة لضبط الشريط الحدودي وملاحقة المهربين بمسافة تمتد من لسان عجيردة […]

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