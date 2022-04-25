تسريبات.. هاتف متطور ورخيص الثمن ينضم لعائلة Galaxy

2022/04/25 | 20:49 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وستجهزه سامسونغ بمنفذين لشرائح الاتصال.

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