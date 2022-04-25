مرونة لها عاملان.. بوتين يرى أن الاقتصاد الروسي بصدد

2022/04/25 | 20:50 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الاثنين، أن اقتصاد بلاده بصدد "الاستقرار" بعد تعرضه لوابل من العقوبات الغربية مع بدء العملية العسكرية في أوكرانيا.

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