2022/04/25 | 20:54 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ وجه نائب محافظ البصرة، ضرغام الأجودي، اليوم الاثنين، كتاباً الى وزارة البيئة حثها فيه على الإسراع في إعلان جبل سنام محمية طبيعية باعتباره يمثل ظاهرة جيولوجية وطوبوغرافية فريدة من نوعها على مستوى العراق والمنطقة.

ظهرت المقالة بالوثيقة..



محافظة البصرة تطالب وزارة البيئة بإعلان جبل “سنام” محمية طبيعية أولاً على ايرث نيوز.

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