2022/04/25 | 21:00 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يدرس بحث تقني جديد إمكانية استخدام تعبيرات الوجه للتفاعل في الواقع الافتراضي، مما سيسمح للأشخاص الذين لا يستطيعون استخدام أجهزة التحكم المحمولة ممارسة الألعاب الافتراضية.ويقول الباحث اريندام داي الذي درس التفاعل بين الإنسان والحاسوب في جامعة كوينزلاند في بريسبان في استراليا:” إن هذا التقنية يمكن أن تجعل العوالم الافتراضية في متناول الأشخاص الذين […]

ظهرت المقالة تقنية تدرس استخدام تعبيرات الوجه للتفاعل في الواقع الافتراضي أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تقنية تدرس استخدام تعبيرات الوجه للتفاعل في الواقع الافتراضي) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تقنية تدرس استخدام تعبيرات الوجه للتفاعل في الواقع الافتراضي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).