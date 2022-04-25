توب 5: اتصال بين عاهل الأردن وبايدن.. وماكرون يقبل يد مصرية بعد فوزه

2022/04/25 | 21:00 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من تأكيد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الأمريكي جو بايدن، خلال اتصال هاتفي، التزام الأردن والولايات المتحدة الأمريكية بـ"مواصلة العمل من أجل تحقيق السلام في المنطقة والعالم"، إلى وصف المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زادة، الاثنين، الجولة الخامسة من المحادثات التي تجريها بلاده مع السعودیة بأنها "لم تصل بعد لمرحلة الحوار السياسي الحقيقي"..إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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