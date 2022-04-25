2022/04/25 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مبادرة مفوّض شرطة تعطي درساً في الإنسانية للحكومات مشروع الألف دينار ينجح ببناء 25 منزلاً لإيواء الأيتام والفقراء الحلة – الزمان احتفت الاوساط الاجتماعية والاعلامية، بمبادرة مفوض في الشرطة تطوع لبناء25 منزلا مؤثثا بالكامل، للايتام والعوائل المتعففة ،ضمن حملة انسانية اطلق عليها مشروع الالف دينار.واعلن سيف عباس كطوف، المنسوب الى قوات الشرطة الاتحادية (انجاز […]

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