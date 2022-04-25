2022/04/25 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تحث على النظافة ومراجعة مراكزها لتلقي العلاج : لا لقاح للحمى النزفيّة ونحذّر من ملامسة المصابين بغداد – قصي منذر الناصرية – باسم الركابي اعربت وزارة الصحة ،عن قلقها من تزايد اصابات ووفيات الحمى النزفية ، بعد تسجيل حالات مؤكدة في محافظات مختلفة، مشيرة الى ان المرض ليس له لقاح ونوصي الاهتمام بالنظافة ومراجعة […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تحث على النظافة ومراجعة مراكزها لتلقي العلاج :) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تحث على النظافة ومراجعة مراكزها لتلقي العلاج :) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).