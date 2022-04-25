2022/04/25 | 21:00 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إحباط عملية إنتحارية عقب إستشهاد قياديين بالحشد في الأنبار المحافظات – مراسلو (الزمان) تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية، من احباط عملية داعشية بواسطة دراجة نارية مفخخة بعد دهم احد الاوكار في محافظة الانبــــار.وذكر بيان تلقته (الزمان) امس انه (بعملية نوعية واستباقية نفذت وفق معلومات غاية بالدقة لشعبة استخبارات الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء […]

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