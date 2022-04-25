2022/04/25 | 21:10 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PyMHNkO9tVk

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. المحايد في رمضان مع سعدون ضمد | الضيف د. توفيق بن عامر - مختص في الفكر والحضارة الإسلامية) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. المحايد في رمضان مع سعدون ضمد | الضيف د. توفيق بن عامر - مختص في الفكر والحضارة الإسلامية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).