الكاظمي يصدر توجيهات لإنهاء مشكلة تدفق الغاز الإيراني

2022/04/25 | 21:14 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأصدر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهات جديدة لإنهاء مشكلة استيراد الغاز الإيراني وإعادة ضخ كمياته المتفق عليها قبيل زيارة وفد حكومي عراقي إلى طهران، وفيما توقعت الوزارة حصول اتفاق ثنائي ينهي المشكلة، لفتت إلى أن حجم المديونية يتجاوز 1.6 مليار دينار.وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى للعراقية الإخبارية وتابعته وكالة الأنباء العراقية (واع) إن "رئيس الوزراء يشرف بشكل يومي على ملف تجهيز الطاقة الكهربائية بهدف الوقوف على العقبات وتذليلها وتم خلال زيارته اليوم للوزارة عقد اجتماع المجلس الوزاري للطاقة".وأضاف، أن "رئيس الوزراء استمع إلى خطة الوزارة بزيادة الطاقات الانتاجية وادخال الخطوط الاستراتيجية الناقلة بين المحافظات واستمع إلى جملة الإجراءات المقترحة لتحسين واقع الكهرباء". وأضاف أن "وزارة الكهرباء أكدت وجوب إيجاد سيولة مالية مستمرة لتدعيم عملها ومجلس الوزراء صوت على تخصيص 500 مليار دينار عراقي لدعم خطة وزارة الكهرباء التشغيلية وللآن لم تتوفر، ورئيس الوزراء سيبحث غداً تمويل الخطة التشغيلية للكهرباء مع وزارة المالية".وأشار إلى أن "رئيس الوزراء وجه بإطلاق المبلغ أعلاه اعتباراً من يوم غد".وأكد موسى إن "اجتماع المجلس الوزاري تطرق كذلك إلى المشاكل التي تعترض خط غرب بغداد – بيجي وتم إحالة التنفيذ إلى وزارة الكهرباء وطرحنا كذلك الخطة الوقودية اللازمة وأيضاً تطرق الاجتماع إلى زيارة الوفد الحكومي إلى إيران لحل مشكلة الغاز وأوعز رئيس الوزراء بمتابعة الموضوع بشكل سريع ونعتقد خلال يومين سيتشكل الوفد بعضوية مسؤولين من وزارات الكهرباء والمالية والنفط والمصرف العراقي للتجارة لبحث الإطلاقات وتسديد المستحقات".ولفت إلى أن "اجتماع يوم غد لمجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية سيشهد حضور وزير المالية ومعه الدفوعات المخصصة لتسديد ديون الغاز وستتم استضافة مدير مركز الوقود في وزارة الكهرباء وسيتم تداول الموضوع مع وزير النفط وهناك بشائر من الجانب الإيراني بحل المشكلة بعد تسديد الدفوعات المطلوبة والتي تبلغ بمجملها 1.642 مليار دولارعن عام 2020 لأنه لم يكن هناك موزانة والوزارة سددت ما بذمتها خلال العام الماضي".وأكد أن "الكاظمي أصدر عدة توجيهات للوفد الذي سيزور إيران ونتوقع حصول اتفاق عراقي – إيراني يسمح بديمومة تدفق الغاز وبشكل يتناسب مع الحاجة العراقية".وأكد أن "الاجتماع بحث كذلك ملف التجاوز على الطاقة الكهربائية إذ أن هناك أكثر من مليون مستخدم غير نظامي في العراق".وخلال اجتماع اليوم للمجلس الوزاري للطاقة، جدد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، توجيهاته السابقة باستثمار الوقت بشأن توفير الطاقة الكهربائية.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أجرى، اليوم، زيارة إلى مقر وزارة الكهرباء، وترأس اجتماعاً موسعاً للمجلس الوزاري للطاقة، حضره الكادر المتقدم لوزارة الكهرباء.".وأضاف، أن "الاجتماع شهد عرض إيجاز أمام رئيس مجلس الوزراء لإجراءات الوزارة وكوادرها في ما يتعلق بالصيانة والمتابعة، وآخر استعداداتها لمواجهة فصل الصيف، والجهود المبذولة لضمان ساعات أعلى من تجهيز الطاقة الكهربائية للمواطنين"، مشيراً الى أن "الكاظمي تابع سير الاستعدادات في ملف تجهيز الغاز والكهرباء الإيرانيين، والتفاصيل التنفيذية للتخصيصات المالية الطارئة، وقرار مجلس الوزراء الأخير القاضي بتخصيص مبلغ 500 مليار دينار ضمن الخطّة التشغيلية لقطاع الكهرباء".وبين، أن "الاجتماع تدارس سير آليات التعاون بين الوزارات والجهات المعنية التي تقدم الإسناد إلى وزارة الكهرباء، فضلاً عن الجهود المبذولة لحماية أبراج نقل الطاقة الكهربائية وحماية مكوّنات الشبكة الوطنية"، لافتاً الى أنه "تمّ استعراض العمل بخط كهرباء قضاء "نكرة السلمان"، وسير العمل في محطة ميسان الاستثمارية، وإعادة تأهيل خط بيجي غرب بغداد ومتطلبات وزارة الكهرباء بهذا الشأن، فضلاً عن مشروع الخط التركي".وجدد الكاظمي "توجيهاته السابقة باستثمار الوقت وضرورة الاستعداد والاحتياط للحالات الطارئة، وتوفير البديل السريع في حال تعرض بعض الخطوط للخروج من الخدمة، فضلاً عن أهمية تأمين الكوادر المختصة في المواقع التي تتطلب سرعة الإجراء والمعالجة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يصدر توجيهات لإنهاء مشكلة تدفق الغاز الإيراني) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يصدر توجيهات لإنهاء مشكلة تدفق الغاز الإيراني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).