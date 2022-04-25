وفاة اكبر معمرة في العالم عن عمر يناهز الـ 119 عاما

2022/04/25 | 21:16 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

كشفت موسوعة غينيس للارقام القياسية ، اليوم الاثنين ، ان اليابانية كين تاناكا التي تعتبر أكبر معمرة في العالم ، توفيت عن عمر يناهز 119 عامًا.

وبحسب تقرير الاندبندت الذي ترجمته (بغداد اليوم) ، قال مسؤولون محليون، ان "تاناكا توفيت بسبب الشيخوخة فى مستشفى بمدينة فوكوكا بغرب اليابان".

واشارو انها "كانت تعيش في دار لرعاية المسنين وكانت تتمتع بصحة جيدة نسبيًا حتى وقت قريب، وكانت تستمتع بلعب ألعاب الطاولة وحل الغاز الرياضيات وشرب الصودا وتناول الشوكولاتة".

وبحسب موسوعة غينيس، فأن تاناكا تعتبر أيضًا ثاني أكبر معمر يتم تسجيلها على الإطلاق ، بعد جين كالمينت التي عاشت حتى عمر 122 عامًا.

وُلدت تاناكا في 2 كانون الثاني 1903 ، وأكدت موسوعة غينيس للأرقام القياسية أنه أكبر معمر على قيد الحياة وسجلتها في عام 2019.



يصادف هذا العام مرور قرن على زواجها من زوجها هيديو تاناكا في عام 1922 ، وأنجبا خمسة أطفال.



في سنواتها الأولى كانت تدير متجرًا للنودلز ومتجرًا لكعكة الأرز من بين شركات أخرى لإعالة أسرتها.

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