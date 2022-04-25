الزاملي يوجه دعوة بخصوص التسعيرة الجديدة لكشفية الأطباء

2022/04/25 | 21:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز- بغداد

دعا النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي، الاثنين، نقابة الأطباء إلى إعادة النظر بالتسعيرة الجديدة لكشفية الأطباء ومراعاة ظروف المراجعين.

وذكر بيان لمكتب الزاملي، أن الأخير "التقى بمكتبه اليوم الاثنين، بالدكتور جاسم العزاوي نقيب الاطباء العراقيين، والدكتور فاضل عكله الربيعي مدير عام دائرة العمليات في وزارة الصحة، للاطلاع على اوضاع النقابة واحتياجاتها، وتقديم بعض الملاحظات على عدد من القرارات التي اتخذتها والمتعلقة بحاجة الناس".

ودعا الزاملي، إلى "ضرورة إعادة النظر بالتسعيرة الجديدة التي وضعتها النقابة لكشفية العيادات الخاصة للأطباء، وبما لا يثقل كاهل المراجع، ومراعاة الظروف الصعبة سواء الصحية او الاقتصادية التي يمر بها البلد"، مبدياً "حرص مجلس النواب على تعديل القوانين ذات العلاقة، ودعم شريحة الاطباء وتوفير الحماية القانونية لهم".

وأكد على "أهمية وضع خطة شاملة ورسم البرامج والرؤى لتطوير المستشفيات والمنشآت الطبية و الصحية، بالتنسيق بين وزارة الصحة ونقابة الاطباء والجهات المعنية الأخرى".

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