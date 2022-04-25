2022/04/25 | 21:52 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طيران الجيش يُغير على موقعا لـ”داعش” في الأنبار ويدمر عبوات وبرميلا مفخخا (فيديو) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ايرث نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/04/25 | 21:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (طيران الجيش يُغير على موقعا لـ”داعش” في الأنبار ويدمر عبوات وبرميلا مفخخا (فيديو)) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (طيران الجيش يُغير على موقعا لـ”داعش” في الأنبار ويدمر عبوات وبرميلا مفخخا (فيديو)) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).