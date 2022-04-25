مصر.. اكتشاف آثار فرعونية ومسيحية وإسلامية بمعبد

2022/04/25 | 21:52 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عثر علماء آثار مصريون على أنقاض معبد للإله زيوس عند الإغريق، في شبه جزيرة سيناء، حسبما ذكرت وزارة السياحة والآثار المصرية، الاثنين.

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