أردوغان: على بايدن أن يتعلم التاريخ جيدًا.. وتصريحاته مبنية على أكاذيب

2022/04/25 | 22:01 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، تصريحات نظيره الأمريكي جو بايدن عن "الإبادة الجماعية" للأرمن على يد العثمانيين عام 1915، في بيان الأحد بمناسبة تلك الذكرى.

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