أكد تجديد الحزب وتعزيز صفوفه / مؤتمر حزب اليسار اليوناني: هدفنا العودة الى السلطة - رشيد غويلب

2022/04/25 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#رشيد_غويلب احتضن ملعب التايكوندو الأولمبي في ضواحي العاصمة اليونانية أثينا، خلال أيام 14 – 17 نيسان الجاري المؤتمر الأخير لحزب اليسار اليوناني.



وقد شارك في أعمال المؤتمر أكثر من 5 آلاف مندوب، وساهم في أعماله العديد من الضيوف من اليونانيين، وكذلك ممثلو قوى اليسار العالمي، الذي كان من بينهم رئيس حزب اليسار الأوربي، وزعماء اليسار الاسباني المتحد الذي يمثل الحزب الشيوعي الاسباني قوته الرئيسية، وحزب بودوموس اليسا ......





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