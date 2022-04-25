زقاق المدق لنجيب محفوظ - محمد زكريا توفيق

2022/04/25 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#محمد_زكريا_توفيق من هو نجيب محفوظ؟نجيب محفوظ، هو واحد من أشهر الروائيين العرب.



يهتم عمله في الغالب ببلده الأصلي مصر، ويغطي مساحة واسعة من القضايا، بخصوص حياة الطبقة الوسطى والطبقة الدنيا.



له روايات أخرى عن التاريخ المصري القديم.



ولد في القاهرة عام 1911، وهو الأصغر من بين سبعة أطفال.



كان الدين مهما جدا في عائلته، التي عاشت في قسم الجمالية في القاهرة، حيث يقع زقاق المدق.



بدأ محفوظ الكتابة في سن 17 عاما.



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